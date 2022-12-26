Медведев обозначил цели «спецоперации»‎

Дмитрий Медведев подвел итоги года в статье для «Российской газеты»‎. По его словам, цели «спецоперации»‎ в ликвидации «почти фашистского режима»‎, демилитаризация Украины и защита «наших людей»‎. Во всех мировых проблемах он обвинил Запад.

Уходящий 2022 год Медведев назвал «сложным, грозным, драматичным»‎. Кардинальные перемены начались во всем: от повседневной жизни до глобального мироустройства.

Нацизм, уверен Медведев, «рядом, но он не пройдет»‎. Цели спецоперации — защита «наших соотечественников на новых территориях»‎, «денацификация отвратительного, почти фашистского режима Украины. Также среди целей демилитаризация Украины. Решение о начале «спецоперации»‎ он назвал «трудным, вынужденным шагом под давлением обстоятельств»‎, поскольку шла речь о выживании самой России.

Россия, по его словам, дает отпор унижению народов и попыткам переписать историю. А конечный замысел всех, кто противостоит нам — ограничить российское развитие, а потом разделить Россию на части. «Нацистский режим»‎ стремится также «свести к нулю не только Россию, но и весь «Русский мир»‎. Медведев добавил, что 2022 год «сломал об колено»‎ все надежды на переговоры и сотрудничество с Западом. Там, уверен он, «договариваться не с кем», как и вести переговоры с марионеточным украинским режимом‎. Кроме того, на Западе развивается «русофобия»‎ — ее он сравнил с эпидемией.

Россия «раздражает»‎ мир своим особым путем, развитием и ростом, уверен Медведев. Поэтому страны готовы арестовать российские активы. Одновременно с этим, «рамки традиционных приличий после введения незаконных, абсолютно хамских санкций в отношении нашей страны нас не должны теперь никак ограничивать в выборе способов защиты»‎.

Вину за все происходящее он возложил на «системный кризис на Западе»‎, а прежде всего — в США. Это и идеологический крах, и кризис экономики. Но он пообещал, что «апокалипсиса не будет»‎, а Россия воюет не с украинским народом, а с властью в Киеве.

Угрозы ядерным оружием он упомянул, но в этом тоже он обвинил Запад. Вообще мир стоит на грани Третьей мировой войны, но Россия попытается не допустить ядерную катастрофу, действуя в соответствии с внутренними директивами.

«И в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним. Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было — ответно-встречный удар или превентивный. Это, конечно, пугает западных благодетелей».



Вспомнил Медведев и о политологе Френсисе Фукуяме. Он говорил, что после распада СССР закончится противостояние двух мировых систем.

«Однако прогноз Фукуямы провалился с треском. Мечты Запада об однополярном мире, где можно безраздельно править и диктовать свою волю, не сбылись»‎, — считает Медведев.

По его мнению, «железный занавес»‎ — это «блокада неугодных стран или их объединений, которые требовалось тем или иным способом изолировать от остального глобального социума»‎. Теперь же в осажденную крепость превращается западный мир, а вход в нее он закрывает сам и загонит себя в клетку, пока весь остальной мир живет на воле.

Для России лозунгом года стало «Своих не бросаем»‎, подытожил Медведев.