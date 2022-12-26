Алексею Навальному* не дают информацию из его медкарты

Алексей Навальный* рассказал, что администрация колонии отказывается предоставить ему информацию из медкарты. Точнее, ему дали копии, но разобрать, что в них — невозможно.

Фото медкарты опубликованы в канале политика. Он пытался узнать, что колют ему врачи от боли в спине, но даже название препарата ему не говорят.

Фото медкарты Навального.

«Можете попытаться разглядеть на этих фотографиях права человека и правосудие в России. Как работает система, если прямо уж бить человека не разрешают, но руководство велело сделать ему больно и плохо.

Например, вот у меня проблема с позвоночником. Ясно, что делать, чтобы проблема усугубилась: надо как можно больше держать меня в состоянии неподвижности. Это сделать легко. Запираешь человека в камеру штрафного изолятора, где он 16 часов в день может либо стоять, либо сидеть на железной табуретке. Через месяц в таких условиях и у здорового человека заболит спина, не сомневайтесь. Я же так сижу уже три месяца. Естественно, спина сильно болит.

Ну, я, что тут поделаешь, пишу заявление: позовите врача. Через полтора месяца и только после угрозы судом приходит врач — какая-то женщина в маске. Осматривает меня за 5 минут и что-то пишет в медкарте. На очевидные вопросы типа какой диагноз, что она мне прописала и даже как ее фамилия и где она работает, женщина говорит: «Уведите его». Уводят — это единственное, что здесь делают быстро и без проблем.

Через некоторое время начинают колоть какие-то уколы. «Что колете-то?» — спрашиваю. «Что доктор прописал, то и колем. Витамины группы В, например». Витамины — это прекрасно, но уколы не помогают, и вообще как-то немного дискомфортно себя чувствуешь, когда тебе колют неизвестный препарат.

Прошу: «Выпишите мне на листочек имя врача, диагноз и что мне колют». Раз прошу. Два прошу. Двадцать два прошу. Адвокат жалобу пишет. Все без толку.

Я открываю правила Внутреннего распорядка и вижу, что у меня есть на 100% гарантированное право получить копию своей медицинской карты. Какие хорошие правила, думаю я и пишу заявление с просьбой дать копию карты. Спустя ровно месяц получаю ответ: в соответствии с законом вы имеете полное право получить свою медицинскую карту, вот она, приложение на 26 листах.

Вы, наверное, уже догадались, что скрины — это то, как выглядит моя медицинская карта.

Ну а что. Мы обязаны дать тебе карту, вот тебе карта, читай.

И радостные такие, улыбаются, смеются, куражатся. И вообще даже не скрывают, что ты хоть миллион жалоб напиши и в суд, и в Москву, это Москва все так и придумала. Глава ФСИН генерал Гостев лично одобрил, а суды — это такие же, как мы, только вместо формы мантия.

А вы еще смеялись над тем, что я через суд получаю зимние ботинки. Ну а как иначе, что еще делать-то? Вот сейчас буду судиться за право прочитать что-то в собственной медкарте. Жду момента, когда баланду в камеру начнут приносить только после жалобы в суд. Ну ничего. Я юрист и суды люблю, только адвокаты немного устали»‎, — написал политик.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.