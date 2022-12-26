Южнокорейский истребитель потерпел крушение после стрельбы по дронам КНДР

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Минобороны Южной Кореи раскрыло подробности происшествия с северокорейскими беспилотниками, пишет «Коммерсант»‎ со ссылкой на корейские СМИ. Нарушить воздушное пространство страны пытались пять дронов. Один из них подлетел к Сеулу, остальные — в районе острова Канхвадо. Возле Сеула беспилотник заметили у города Пхаджу.

Власти Южной Кореи посчитали это провокацией: уничтожить дроны военные не смогли, потом что они летят низко и в районе, где живут гражданские.

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«Коммерсант»‎ со ссылкой на агентство «Рёнхап»‎ сообщил о крушении южнокорейского истребителя: он произвел предупредительные выстрелы по северокорейским беспилотникам, которые пересекли межкорейскую границу.

Беспилотники в районе границы КНДР подняли в воздух впервые с 2017 года. Южная Корея в ответ произвела предупредительные выстрелы. Один из поднятых по тревоге истребителей потерпел крушение.

Сколько было беспилотников, не уточняется. Южная Корея сообщила, что некоторые беспилотники достигли населенных районов и деревень в Кимпхо. Информации о пострадавших нет.

Примерно за час до происшествия была приостановлена работа аэропортов Кимпхо и Инчхон, но в Минтрансе Южной Кореи не объясняли причин этого решения.

По мнению экспертов, писала CNN несколько месяцев назад, для КНДР сейчас самое лучшее время проводить запуски ракет и прочие учения: пока мир отвлечен украинским конфликтом, реакции на действия КНДР не будет. Это подтвердили неоднократные запуски баллистических ракет, которые не прекращаются с октября.