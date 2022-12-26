В Кемерово арестовали владельца приюта для бездомных, где в пожаре погибли 22 человека

В Кемерово арестовали Андрея Смирнова, владельца приюта для бездомных, где в субботу 24 декабря произошел пожар, 22 человека погибли.

Как пишет ТАСС, Смирнов — пастор евангельской церкви. Следственный комитет предъявил ему обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ). Он полностью признал вину. Его отправили в СИЗО до 24 февраля 2023 года.

Помимо Смирнова задержан пожарный инспектор Роман Плет, который проверял приют.

В качестве основной причины пожара рассматривают неправильное использование отопительного котла. Жильцы якобы сообщали Смирнову, что котел неисправен, но он не предпринял мер.