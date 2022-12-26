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#Новости

«Верстка»‎: автора «20 идей для России»‎ Давыдова объявили в розыск

26.12.2022

По какой статье УК — в МВД не уточнили

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«Коммерсант»‎ выяснил, что Давыдова* ищут по просьбе Казахстана. Претензий у российских силовиков к нему нет. В Казахстане в рамках уголовного дела ему предъявили целый ряд уголовных статей. 

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«Верстка»‎ нашла в базе розыска МВД карточку на Дмитрия Давыдова*, автора «20 идей для России».

По какой статье УК его разыскивают, в МВД не уточнили. Фотографии Давыдова* на сайте нет. 

ВВС писала, что Давыдов* — автор «20 идей для России»‎, гражданин Казахстана. В карточке розыска Казахстан указан как место рождения.

На рекламу своего проекта Давыдов потратил более 2 млрд рублей в ведущих российских СМИ, но до сих пор неизвестно, есть ли такой человек на самом деле. 

«Верстка»‎ пишет, что он был владельцем букмекерской компании «Олимп», которая занимала 70% рынка ставок на спорт в Казахстане. В 2020 году за организацию незаконного игорного бизнеса Давыдова* объявили в розыск казахские власти. 


*Дмитрия Давыдова Минюст России считают «иностранным агентом»‎.


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