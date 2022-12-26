Трутнев предложил создать по всей России центры подготовки спецназа

Вице-премьер Юрий Трутнев и замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетили Гудермес. Они высоко оценили центр обучения бойцов в городе и предложили создать такие структуры по всей России, передает РИА «Новости».

Чиновники встретились с «добровольцами»‎ из отряда Российского Союза боевых искусств, которые проходят подготовку в Чечне. Обучение закончится 5 января, и они отправятся в Украину. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, подготовленные бойцы «помогают нашим военным»‎. Каждый день сюда приезжает от 15 до 50 «добровольцев»‎, в отряде есть жители 17 регионов России.

«Здесь, в Гудермесе, такая работа уже проведена профессионально. Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы вместе будем эту работу продолжать. Будем создавать центры на других территориях», — сказал Трутнев.

С соответствующим предложением они с Кириенко уже обратился к Путину. Так, уверены Трутнев и Кириенко, Россия скорее победит.