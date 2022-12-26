В Афганистане прекратят работу четыре благотворительные организации

В Афганистане четыре неправительственные организации прекратят деятельность из-за запрета работать в НПО женщинам. Запрет талибы* ввели в конце прошлой недели.

Как пишет DW**, деятельность приостановили Save the Children, занимающаяся защитой прав детей, CARE International, Норвежское агентство по делам беженцев (NRC) и Международный комитет помощи. В совместном заявлении организаций указано, что без женского персонала они не смогут эффективно помогать детям женщинам и нуждающимся в помощи мужчинам Афганистана. Организации приостановили все программы помощи на неопределенное время: возможно, поступят разъяснения от властей.

Благотворители отметили, что запрет талибов скажется на тысячах рабочих мест по всей стране в разгар экономического кризиса. Власти объяснили запрет тем, что многие женщины на рабочих местах не придерживались «исламского дресс-кода»‎. Если НПО будут работать с женским персоналом, то разрешение на право вести деятельность у них отзовут. Ограничения касаются более 180 организаций.

На прошлой неделе талибы запретили женщинам учиться в университетах. Несмотря на прошлогодние обещания талибов не вводить ограничения прав женщин, репрессии усиливаются. С марта девочки старше 6 лет не посещают школы, якобы потому что там среда «не соответствует исламу»‎. Летом женщинам запретили посещать парки и спортзалы, в общественных местах они должны носить полностью закрытую одежду. В мире осудили вводимые запреты и отметили, что это все больше ограничивает женщин в правах и противоречит гуманитарным принципам.

*Талибан российские власти признали террористической организацией и его деятельность запрещена на территории страны.

**DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.