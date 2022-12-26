В Саратовской области второй раз атаковали авиабазу

РИА «Новости» сообщило, что в Саратовской области нанесли удар по авиабазе в Энгельсе. Атаку организовали ночью, одним или двумя беспилотниками.

Российское Минобороны сообщило, что погибли трое военнослужащих. При этом в министерстве говорят, что ПВО сбила дроны на малой высоте на подлете к военному аэродрому. Причиной смерти военнослужащих стали обломки беспилотников. Авиатехника повреждений не получила.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что «чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было»‎, угрозы для жителей «абсолютно нет»‎.

«Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны»‎, — написал он.

Это уже второй удар по авиабазе — предыдущий был 5 декабря. От границы с Украиной до базы около 600 километров. Здесь базируются российские бомбардировщики, которые совершали вылеты для атаки на украинские города.