305-й день боев: главное

Херсон и Херсонскую область за последние сутки обстреливали 71 раз. После вчерашнего обстрела погибли 16 человек, еще 64 — в больнице, сообщил украинский глава Херсонской области Ярослав Янушевич. Пророссийский глава области Владимир Сальдо уверен, что обстрел вели ВСУ, чтобы «обвинить вооруженные силы России»‎.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фотографии, на которых люди выстроились в очередь, чтобы сдать кровь пострадавшим.

«Люди готовы весь день стоять в очереди ради спасения. В этом и есть суперсила украинцев!»‎ — написал он.

В Украине по всей территории страны трижды за день объявляли воздушную тревогу. По данным Reuters , поводом могли стать взлетевшие российские истребители на территории Беларуси. Атак не было.

Владимир Путин в интервью «России-1»‎ рассказал, что страна готова к мирным переговорам «со всеми участниками этого процесса»‎. Цель «спецоперации»‎ — объединение русского народа. Россия ничего не начинала, уверен он, а начали «они»‎. Президент также убежден, что 99,9% россиян готовы положить жизнь ради России. Все это оттого, по версии Путина, что Россия «особая страна и у нас живут особые люди»‎.

Пророссийский глава Запорожской области Владимир Рогов показал глубоко эшелонированную линию обороны с укрепрайонами. На опубликованных фото противотанковые сооружения и окопы. Глава области уверен, что это «остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации»‎.

«Можем объяснить»‎ обратил внимание на доклад омбудсмена «ДНР»‎ о погибших мирных жителях. С начала «спецоперации по защите людей Донбасса» погибло больше гражданских, чем за семь лет до этого. С начала года по 23 декабря в Донецкой области погибло 1089 мирных жителей. По отчету ООН с 2014-го по начало 2022 года в Донецкой и Луганской области погибло 3404 мирных жителя. Из этих семи лет самые большие потери пришлись на 2014-й (2084 человека) и 2015-й год (955 погибших).

Разведка Британии пишет, что с октября Россия усилила свои силы десятками тысяч резервистов. Острая в первые месяцы нехватка личного состава сократилась. Но ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций остается нехватка боеприпасов. Из-за этого свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре Россия ограничила примерно разом в неделю. Что касается артиллерийских боеприпасов, то их запас также недостаточен для наступления.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские силы снизили активность вокруг Бахмута. У ЧВК «Вагнер»‎ тяжелые потери. При этом аналитики считают, что пока рано судить о том, достигли ли российские наступательные возможности максимума в этом районе. Но вполне возможно, что Россия инициирует тактическую или оперативную паузу.

Силовики могут создавать информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов для финансирования военных действий. С критикой бизнесменов выступил создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин. Об этом он говорил и раньше, а вчера — на похоронах наемника в Санкт-Петербурге. По его мнению, России необходимо конфисковать роскошную собственность и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают военные действия из-за страха потерять свой образ жизни. Российскую олигархию он сравнил с Украиной или с Россией 1990-х годов.

Косвенно поддержал идеи Пригожина Владимир Путин: еще 22 декабря он говорил о том, что россияне, выкачивающие российские деньги из-за рубежа и не имеющие связи со страной, «представляют опасность» для России.