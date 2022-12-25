305-й день боев: главное

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Херсон и Херсонскую область за последние сутки обстреливали 71 раз. После вчерашнего обстрела погибли 16 человек, еще 64 — в больнице, сообщил украинский глава Херсонской области Ярослав Янушевич. Пророссийский глава области Владимир Сальдо уверен, что обстрел вели ВСУ, чтобы «обвинить вооруженные силы России».
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фотографии, на которых люди выстроились в очередь, чтобы сдать кровь пострадавшим.
«Люди готовы весь день стоять в очереди ради спасения. В этом и есть суперсила украинцев!» — написал он.
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В Украине по всей территории страны трижды за день объявляли воздушную тревогу. По данным Reuters, поводом могли стать взлетевшие российские истребители на территории Беларуси. Атак не было.
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Владимир Путин в интервью «России-1» рассказал, что страна готова к мирным переговорам «со всеми участниками этого процесса». Цель «спецоперации» — объединение русского народа. Россия ничего не начинала, уверен он, а начали «они». Президент также убежден, что 99,9% россиян готовы положить жизнь ради России. Все это оттого, по версии Путина, что Россия «особая страна и у нас живут особые люди».
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Пророссийский глава Запорожской области Владимир Рогов показал глубоко эшелонированную линию обороны с укрепрайонами. На опубликованных фото противотанковые сооружения и окопы. Глава области уверен, что это «остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации».
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«Можем объяснить» обратил внимание на доклад омбудсмена «ДНР» о погибших мирных жителях. С начала «спецоперации по защите людей Донбасса» погибло больше гражданских, чем за семь лет до этого. С начала года по 23 декабря в Донецкой области погибло 1089 мирных жителей. По отчету ООН с 2014-го по начало 2022 года в Донецкой и Луганской области погибло 3404 мирных жителя. Из этих семи лет самые большие потери пришлись на 2014-й (2084 человека) и 2015-й год (955 погибших).
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Разведка Британии пишет, что с октября Россия усилила свои силы десятками тысяч резервистов. Острая в первые месяцы нехватка личного состава сократилась. Но ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций остается нехватка боеприпасов. Из-за этого свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре Россия ограничила примерно разом в неделю. Что касается артиллерийских боеприпасов, то их запас также недостаточен для наступления.
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Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские силы снизили активность вокруг Бахмута. У ЧВК «Вагнер» тяжелые потери. При этом аналитики считают, что пока рано судить о том, достигли ли российские наступательные возможности максимума в этом районе. Но вполне возможно, что Россия инициирует тактическую или оперативную паузу.
Силовики могут создавать информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов для финансирования военных действий. С критикой бизнесменов выступил создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом он говорил и раньше, а вчера — на похоронах наемника в Санкт-Петербурге. По его мнению, России необходимо конфисковать роскошную собственность и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают военные действия из-за страха потерять свой образ жизни. Российскую олигархию он сравнил с Украиной или с Россией 1990-х годов.
Косвенно поддержал идеи Пригожина Владимир Путин: еще 22 декабря он говорил о том, что россияне, выкачивающие российские деньги из-за рубежа и не имеющие связи со страной, «представляют опасность» для России.