Baza: военкомат в Саратовской области поджег экс-депутат

Бывший депутат-единоросс устроил пожар в военкомате села Ивантеевка Саратовской области в ночь на 23 декабря. По информации Baza, он признался и объяснил, что поджог устроил ради хулиганства.

В военкомате пострадал один кабинет. На месте происшествия полиция нашла бутылку с бензином. Поджигателя задержали уже утром — им оказался 41-летний Даниил Акимов. По его словам, пожар он устроил ради хулиганства.

В 2011 году Акимов работал предпринимателем и избирался в совет Знаменского муниципального образования от «Единой России».