В Москве задержали активиста с цитатой Валерии Новодворской на плакате

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Как сообщила адвокат «ОВД-Инфо»* Лейсан Маннапова, его отпустили из полиции без протокола.

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В Москве на Пушкинской площади задержали активиста Альберта Арчинова. По информации «ОВД-Инфо»‎*, его доставили в ОВД по Тверскому району. На помощь задержанному едет адвокат.

Арчинов на плакате написал цитату Валерии Новодворской: «Нет ни одной хорошей вещи, которую бы Путин сделал. Что касается ошибок, то у него их нет. Одни сплошные преступления. Сознательные».

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».