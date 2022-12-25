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#Новости

В Москве задержали активиста с цитатой Валерии Новодворской на плакате

25.12.2022

Он написал, что у Путина «нет ошибок»‎, а есть только сознательные преступления

UPD:

Как сообщила адвокат «ОВД-Инфо»* Лейсан Маннапова, его отпустили из полиции без протокола. 

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В Москве на Пушкинской площади задержали активиста Альберта Арчинова. По информации «ОВД-Инфо»‎*, его доставили в ОВД по Тверскому району. На помощь задержанному едет адвокат.

Арчинов на плакате написал цитату Валерии Новодворской: «Нет ни одной хорошей вещи, которую бы Путин сделал. Что касается ошибок, то у него их нет. Одни сплошные преступления. Сознательные». 


*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».

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