В Воронеже пытались выдать за «украинский нацизм»‎ фотографию с российского митинга

В Воронеже открыли стенд про «украинский нацизм»‎. Вместе с фото Геббельса и Зеленского в нем использовали фото с российского мирного шествия в Москве 16 февраля 2009 года. Только на нем добавили лозунг «Смерть русне»‎, пишет Telegram-канал «Ворнадзор».

Шествие проходило тогда в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. На оригинальном плакате было написано «Ваше молчание — оправдание убийств»‎.

Активист Александр Желтухин просит прокуратуру проверить плакат на предмет возбуждения межнациональной розни с применением или угрозой насилия (ст. 282 УК РФ). Его заявление переправили в МВД, добавил «7*7»‎.