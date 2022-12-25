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#Новости

В Воронеже пытались выдать за «украинский нацизм»‎ фотографию с российского митинга

25.12.2022

Фото было сделано в 2009 году, но к ней прифотошопили другой лозунг

В Воронеже открыли стенд про «украинский нацизм»‎. Вместе с фото Геббельса и Зеленского в нем использовали фото с российского мирного шествия в Москве 16 февраля 2009 года. Только на нем добавили лозунг «Смерть русне»‎, пишет Telegram-канал «Ворнадзор».

Шествие проходило тогда в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. На оригинальном плакате было написано «Ваше молчание — оправдание убийств»‎. 

Активист Александр Желтухин просит прокуратуру проверить плакат на предмет возбуждения межнациональной розни с применением или угрозой насилия (ст. 282 УК РФ). Его заявление переправили в МВД, добавил «7*7»‎.



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