В Афганистане произошел взрыв в шестом районе Кабула

В шестом районе Кабула произошел взрыв. «Коммерсант»‎ сообщил, что недалеко расположено российское посольство. Но, по информации РИА Новости, в районе российского посольства взрыва не было.

Информации о пострадавших нет. Талибы* не комментировали взрыв. По словам представителя сил безопасности Кабула Халеда Задарана, взрыв был в районе Чар-Кала возле нефтяной цистерны, погибших нет.

Взрыв возле российского посольства произошел 5 сентября. Бомбу привел в действие террорист-смертник. Погибло больше 10 человек.

*Талибан признан в России террористической организацией и запрещен.