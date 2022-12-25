Close

#Новости

В Афганистане произошел взрыв в шестом районе Кабула

25.12.2022

Происшествий в районе российского посольства не было

В шестом районе Кабула произошел взрыв. «Коммерсант»‎ сообщил, что недалеко расположено российское посольство. Но, по информации РИА Новости, в районе российского посольства взрыва не было.

Информации о пострадавших нет. Талибы* не комментировали взрыв. По словам представителя сил безопасности Кабула Халеда Задарана, взрыв был в районе Чар-Кала возле нефтяной цистерны, погибших нет.

Взрыв возле российского посольства произошел 5 сентября. Бомбу привел в действие террорист-смертник. Погибло больше 10 человек. 


*Талибан признан в России террористической организацией и запрещен.



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.