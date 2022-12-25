Стрелявший в курдском центре в Париже сказал, что после ограбления «ненавидит иностранцев»‎

Reuters сообщает, что подозреваемый в убийстве трех курдов в Париже заявил о своей «ненависти к иностранцам»‎. После стрельбы он планировал покончить с собой. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре.

Стрельбу в курдском культурном центре в Париже устроил 69-летний мужчина в пятницу. Убиты три курда, три человека ранены. Подозреваемого арестовали в тот же день, но в городе прошли демонстрации: полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Во время допроса подозреваемый сказал, что ограбление в его доме в 2016 году вызвало «абсолютно патологическую ненависть к иностранцам». Нападавший также называл себя депрессивным и склонным к суициду, рассказав, что планировал покончить с собой последней пулей после нападения.

Подозреваемый проживает с родителями: обыск не показал никакой связи с экстремистской идеологией. Сначала он искал потенциальных жертв в пригороде французской столицы, но отказался от этого плана, после того как обнаружил несколько человек по соседству.

Подозреваемого оставили в психиатрическом отделении после допроса, который остановили сегодня по медицинским показаниям. В прокуратуре также добавили, что недавно его освободили из-под стражи в ожидании суда за нападение с саблей на лагерь мигрантов в прошлом году.