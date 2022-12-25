В Санкт-Петербурге с обыском пришли к медику из профсоюза «Действие»‎

В Санкт-Петербурге провели обыск и допрос у анестезиолога Владимира Баранова. По версии следствия, он проходит свидетелем по делу о распространении наркотиков (ст. 228.1 УК). Медики связывают давление на него с деятельностью профсоюза «Действие»‎, пишет «7*7»‎.

Баранов руководит профсоюзом в городской больнице №40. После того как организовали это отделение, сюда стала часто приходить прокуратура. В 2021 году Баранов стал фигурантом уголовного дела о «фейках»‎ — после его рассказа журналистам о проблемах в «скорой помощи»‎. Тогда расследование не выявило противоправных действий.

В 2022 году начался конфликт профсоюза и больницы: руководство отказалось предоставить документы, необходимые для работы союза. Начался судебный процесс, а за неделю до заседания к Баранову домой стали приходить неизвестные.

Последний раз к его жене пришли полицейские 21 декабря и угрожали взломать дверь. После Баранова вызвали на допрос по делу о наркотиках.