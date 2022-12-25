Путин: 99,9% россиян готовы пожертвовать всем ради интересов России

На «России-1»‎ вышло интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он сказал, что цель «спецоперации»‎ — объединение русского народа, начали «они»‎, а 99,9% россиян готовы положить жизнь ради России.

Путин сказал, что в Украине российские войска действуют в интересах граждан России, а на переговоры со «всеми участниками этого процесса»‎ Россия готова. По его словам, это «они»‎ отказываются от переговоров. «Спецоперация»‎ идет в правильном направлении, и ее цель — объединение русского народа.

Путин считает, что 99,9% россиян готовы все положить в интересах Родины. Но в том, что часть людей вела себя не как «истинные патриоты»‎, нет ничего удивительного

«В любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю — каждый человек имеет право выбора. Что касается основной части — 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз»‎, — сказал Путин.