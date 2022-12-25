Силуанов: ФНБ не будет пополняться при цене на нефть ниже 70 долларов за баррель

Министр финансов Антон Силуанов в интервью Asharq News сказал, что при цене нефти меньше 70 долларов за баррель в России не будут пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ).

«Если она будет ниже (70 долларов за баррель. — NT), у нaс есть определенный запас устойчивости, поскольку при 70 долларах за баррель мы определенный уровень доходов от поступлений планируем отправить в Фонд национального благосостояния — чуть меньше 1 трлн рублей. Если цена будет ниже, соответственно мы не будем пополнять ФНБ»‎, —- цитирует Силуанова ТАСС.

Если цена будет совсем низкой, то Минфин планирует увеличить заимствования или использует средства фонда. Люди и организации, добавил Силуанов, не почувствуют изменений.