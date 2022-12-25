Навального* выпустили из ШИЗО

Алексей Навальный* рассказал, что вышел из ШИЗО. В изолятор его отправляли за полгода 9 раз: последний — за «нецензурную брань»‎.

«Регулярное и радостное событие в моей жизни — выход из штрафного изолятора — теперь имеет вид совсем прозаический. Меня просто выводят из самой последней камеры длинного коридора и заводят в самую первую, но по дороге мы заходим в комнату обыска, где я переодеваюсь. Ибо во всем должен быть порядок: пока я в ШИЗО, на спине робы должны красоваться огромные трафаретные буквы «ШИЗО»‎, а если я в камере ПКТ, то и на спине буквы «ПКТ»‎.

Несмотря на расстояние в 30 метров, с бытовой точки зрения разница огромная. В штрафной камере ничего нельзя, а в обычной вместе с баландой дают и продукты, купленные в тюремном ларьке. Поэтому в конце коридора я пью кипяток, а в начале — кофе, что улучшает мое настроение на 300 процентов.

Меня тут постоянно взвешивают, поэтому я знаю, что в среднем за каждые 10 суток в ШИЗО я теряю 3,5 кг веса, который потом постепенно восстанавливается, если меня не сразу сажают снова.

Я где-то читал, что, когда откармливают поросят, их нельзя всегда хорошо кормить — будет много сала и мало мяса. Грамотные люди чередуют: месяц кормишь, месяц «маринуешь»‎. Тогда выходит отлично: прослойка сала, прослойка мяса, прослойка сала, прослойка мяса.

И вот я думаю теперь: может, меня хотят съесть? Ну а что, африканский диктатор Бокасса, как известно, ел представителей оппозиции, чтобы заполучить их силу.

Наш Путин по уровню безумия примерно там же, а у власти сидит как любой сумасшедший диктатор — 24 года. Так что вполне может перенимать передовые практики коллег-диктаторов. Ну и опять же, очень самобытно, и демонстрирует всему миру, что мы идем собственным независимым путем развития и весь этот Запад нам не указ»‎, — рассказал политик.



*Алексея Навального российские власти внесли в реестр «террористов и экстремистов»‎.