Следствие запретило Кара-Мурзе* разговаривать с детьми

Обвиняемому в «фейках»‎ об армии, «госизмене»‎ и сотрудничестве с «нежелательной организацией»‎ оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе* запретили разговаривать с детьми.

«Следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета РФ Андрей Задачин вынес постановление, запрещающее мне звонить детям.

Как сказано в документе, мои телефонные разговоры с детьми «по мнению следователя могут создать реальную угрозу надлежащему осуществлению уголовного судопроизводства, а также иным образом воспрепятствовать производству по делу».

Ломал голову, но так и не смог придумать, что создало бы наибольшую угрозу для следствия: если бы старшая дочь рассказала, как получала водительские права; если бы младшая поделилась новостями из танцевальной школы; или если бы сын сказал, какие песни сейчас разучивает на гитаре. Следственному комитету виднее.

Ничего нового или удивительного: так, еще один небольшой штришок к портрету власти, любящей рассказывать про «семейные ценности». Наши дети чего только уже не переживали: два отравления отца, убийство крестного (моя младшая дочь — крестница Бориса Немцова), теперь вот это. Уверен, они выдержат и справятся. Такая вот «закалка» у семьи российского оппозиционного политика в конце первой четверти XXI века. Как у моей бабушки — «дочери врага народа» — в конце 1930-х.

Наш долг — сделать так, чтобы их поколение стало последним, которому приходится проходить такие «закалки», — рассказали в Twitter политика.

Оригинал.

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом»‎.