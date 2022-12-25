«МО»‎: с начала «защиты жителей Донбасса»‎ погибло больше людей, чем за семь лет до этого

«Можем объяснить»‎ обратил внимание на доклад омбудсмена «ДНР»‎ о погибших мирных жителях. С начала «спецоперации по защите людей Донбасса» погибло больше гражданских, чем за семь лет до этого.

С начала года по 23 декабря в Донецкой области погибло 1089 мирных жителей. По отчету ООН с 2014-го по начало 2022 года в Донецкой и Луганской области погибли 3404 мирных жителя. Из этих семи лет самые большие потери пришлись на 2014-й год (2084 человека) и 2015-й год (955 погибших).

По новым данным потери Донецкой области составили в 2022 году 4176 военных, тогда как за предыдущие годы конфликта в Луганской и Донецкой областях погибли 6500 солдат.

По подсчетам российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, с начала года в двух украинских регионах погибло 10 тыс. гражданских — такие данные были за 8 месяцев боев. Это почти втрое больше, чем отмечали ООН за семь лет конфликта.