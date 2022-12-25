Close

#Новости

В США во время снежной бури погибли 28 человек

25.12.2022

Сотни тысяч человек остаются без электричества

США накрыл мощный снежный шторм. Он затронул большую часть страны, в 11 штатах 28 погибших. Нынешнее рождество назвали самым холодным за всю историю наблюдений. 

Как пишет NBC, синоптики предупредили, что низкие температуры и холодный ветер создадут потенциально опасную ситуацию для жизни путешественников, оказавшихся в затруднительном положении. По данным Национальной метеорологической службы, ожидается, что циклон продолжится, но его сила уменьшится.

Сотни тысяч людей остались без электричества, в некоторых районах пропало водоснабжение. Задержаны и отменены сотни авиарейсов. 


Фото: EPA.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.