В США во время снежной бури погибли 28 человек

США накрыл мощный снежный шторм. Он затронул большую часть страны, в 11 штатах 28 погибших. Нынешнее рождество назвали самым холодным за всю историю наблюдений.

Как пишет NBC, синоптики предупредили, что низкие температуры и холодный ветер создадут потенциально опасную ситуацию для жизни путешественников, оказавшихся в затруднительном положении. По данным Национальной метеорологической службы, ожидается, что циклон продолжится, но его сила уменьшится.

Сотни тысяч людей остались без электричества, в некоторых районах пропало водоснабжение. Задержаны и отменены сотни авиарейсов.

Фото: EPA.