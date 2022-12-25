ASTRA: вернувшиеся из Украины пьяные солдаты устроили взрыв в Воронежской области

В Воронежской области, в поселке Подгоренский вернувшиеся с фронта пьяные солдаты взорвали гранату на парковке у кафе. Один прохожий ранен, пишет ASTRA.

К происшествию причастны, по данным журналистов, мобилизованный и доброволец из в/ч 29760. Сержанта Артема Шаповалова мобилизовали в этом году, а рядовой Иван Киреевский отправился добровольцем. Они приехали в Россию из Харьковской области.

Они ушли из части якобы в магазин, а сами поехали в кафе-гостиницу «Людмила». Здесь начался конфликт с посетителями, который перерос в драку. Киреевский взорвал гранату.

Ранен местный житель Сергей Черногоров, он в больнице. Повреждения получили два автомобиля и здание самого кафе.