На всей территории Украины воздушная тревога

Reuters пишет, что в Киеве и других областях Украины российских атак не последовало после воздушной тревоги.По сообщениям в украинских СМИ, сирены могли сработать после того, как российские самолеты поднялись в небо над Беларусью, и что сигнал «все чисто» прозвучал после того, как самолеты вернулись на свои базы.
Всего за день было три воздушные тревоги.
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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога: в Волынской, Сумской, Черниговской, Одесской, Херсонской, Тернопольской, Черниговской, Львовской, Закарпатской и других областях. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве.
Фото: Генпрокуратура Украины, обстрел Херсона 23 декабря.