В Госдуме хотят повысить налоги для уехавших россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что для уехавших россиян повысят ставки налогообложения. Преференции для возврата уехавших в страну он считает неправильными.

По словам Володина, уехавшие работают на российские компании на удаленке и «пользуются всеми льготами, которые она им даёт в соответствии с законодательством нашей страны»‎.

«Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких»‎, — считает Володин.

По его словам, нужно отменить преференции для уехавших россиян и ввести для них повышенную ставку налогообложения.

«Так будет справедливо»‎, — считает Володин.