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#Новости

В Южной Осетии назвали абсурдным расследование Международного уголовного суда

25.12.2022

На прошлой неделе предъявили обвинения в военных преступлениях трем чиновникам непризнанной республики

В Южной Осетии отреагировали на результаты расследования Международного уголовного суда (МУС). Были выданы три ордера на арест чиновников Южной Осетии, обвиненных в военных преступлениях. Грузия не совершала военных преступлений, добавили в расследовании, пишет «Коммерсант»‎. 

Цхинвал считает, что на самом деле следователи на попытались разобраться, и суд «действовал в изначально заданном антиосетинском направлении». Результаты расследования назвали непрофессиональными, показывающими ангажированность МУС и дискредитирующим всю европейскую систему правосудия. 

Юристы назвали расследование «дипломатическим компромиссом»‎, поскольку МУС не имел доступ к Южной Осетии, а в связи с украинским конфликтом нужно было показать какие-то результаты. 


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