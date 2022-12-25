В Южной Осетии назвали абсурдным расследование Международного уголовного суда

В Южной Осетии отреагировали на результаты расследования Международного уголовного суда (МУС). Были выданы три ордера на арест чиновников Южной Осетии, обвиненных в военных преступлениях. Грузия не совершала военных преступлений, добавили в расследовании, пишет «Коммерсант»‎.

Цхинвал считает, что на самом деле следователи на попытались разобраться, и суд «действовал в изначально заданном антиосетинском направлении». Результаты расследования назвали непрофессиональными, показывающими ангажированность МУС и дискредитирующим всю европейскую систему правосудия.

Юристы назвали расследование «дипломатическим компромиссом»‎, поскольку МУС не имел доступ к Южной Осетии, а в связи с украинским конфликтом нужно было показать какие-то результаты.