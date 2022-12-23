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#Новости

Колумнист NT Андрей Колесников пополнил список «иноагентов»‎

23.12.2022

Вместе с ним в реестр внесли еще трех человек и четыре организации

Минюст России внес в реестр «иноагентов»‎ колумниста NT и бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова. Также в списке журналисты Глеб Пьяных и Анастасия Жвик. В реестр внесли правозащитницу Светлану Ганнушкину. 

Среди организаций «иноагентами» посчитали ‎АНО социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество», «Феминистское Антивоенное Сопротивление», «Роскомсвободу» и международное отделение ФБК*  «Anti-Corruption Foundation Inc. 


*ФБК российские власти считают «экстремистской организацией», ее деятельность запрещена на территории России. 



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