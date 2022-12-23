Колумнист NT Андрей Колесников пополнил список «иноагентов»‎

Минюст России внес в реестр «иноагентов» колумниста NT и бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова. Также в списке журналисты Глеб Пьяных и Анастасия Жвик. В реестр внесли правозащитницу Светлану Ганнушкину.
Среди организаций «иноагентами» посчитали АНО социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество», «Феминистское Антивоенное Сопротивление», «Роскомсвободу» и международное отделение ФБК* «Anti-Corruption Foundation Inc.
*ФБК российские власти считают «экстремистской организацией», ее деятельность запрещена на территории России.