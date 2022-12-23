303-й день боев: главное

Владимир Путин отменил визит в Свердловскую область на «Уралвагонзавод»‎ и отправился в Тулу. Там, во время совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, он поручил обеспечить все передовые части вооружением и наладить обмен оперативной информацией между Минобороны и предприятиями ОПК, как это было в Сирии, пишет «Коммерсант»‎.

ВВС и «Медиазона»‎* подтвердили имена 10505 россиян, погибших в Украине. Мобилизованных из них 492, но 32 человека погибли еще в России. Большинство из погибших — пехотинцы (17%), а добровольцев среди подтвержденных имен 12%.

Российские власти сносят разрушенный после мартовского авиаудара драмтеатр в Мариуполе. Украинские власти считают, что так пытаются скрыть следы массового убийства. В театре укрывались мирные жители, число погибших оценивали от 300 до 600 человек. Российские власти отрицали удар по театру: по их версии, «боевики»‎ взорвали здание изнутри.

В Мелитополе в центре города взорвался автомобиль — в нем находились сотрудники российских спецслужб. Два человека пострадали, они в больнице, сообщил пророссийский глава Запорожской области Василий Рогов.

Генпрокуратура Украины сообщила, что два человека погибли после обстрела Херсона. Удар пришелся по жилым домам и объектам критической инфраструктуры.

Украинская Генпрокуратура также сообщила, что гражданку России обвинили в нарушении законов и обычаев войны — в перехваченных разговорах она призывала мужа насиловать украинских женщин. Ее объявили в международный розыск по обвинению в нарушении законов и обычаев войны.

Евгений Пригожин отрицает сделки на поставку оружия из Северной Кореи. Об этом сообщили вчера США. По словам представителя Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, оружие привезли из КНДР в ноябре, рассчиталась за него ЧВК «Вагнер»‎. В Северной Корее также отрицают поставки.

«Коммерсант»‎ рассказал, что Минобрнауки утвердил введение в вузах курса по основам военной подготовки. В него войдут особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки.

Разведка Британии пишет о плане Сергея Шойгу об увеличении численности российских войск на 30% до 1,5 млн человек и создании двух дивизий на Западном фронте. Шойгу считает, что возможна угроза со стороны Финляндии и Швеции. По мнению британской спецслужбы, это показывает долгосрочные российские планы по адаптации вооруженных сил. Но где будут брать военнослужащих — до сих пор не известно.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что оценка Джона Кирби о численности наемников ЧВК «Вагнер»‎ в 50 тыс. человек в Украине показывает, что «повар Путина»‎ наращивает свое значение и влияние в России. Среди бойцов ЧВК около 40 тыс.человек — заключенные из колоний. Сейчас их используют в основном на штурме Бахмута. Однако разведка США предполагает, что убиты как минимум 1000 человек.

Владимир Путин не относится к Владимиру Зеленскому как к равноправному партнеру. По мнению аналитиков, он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной. Об этом говорит то, что он не отреагировал на выступление Зеленского в Конгрессе США.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. С российской стороны был в том числе глава Росатома Алексей Лихачев. По оценкам ISW, Россия использует переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, чтобы заставить МАГАТЭ признать российский контроль над станцией и де-факто признать аннексию Россией Запорожской области.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.