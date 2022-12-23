303-й день боев: главное

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Владимир Путин отменил визит в Свердловскую область на «Уралвагонзавод» и отправился в Тулу. Там, во время совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, он поручил обеспечить все передовые части вооружением и наладить обмен оперативной информацией между Минобороны и предприятиями ОПК, как это было в Сирии, пишет «Коммерсант».
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ВВС и «Медиазона»* подтвердили имена 10505 россиян, погибших в Украине. Мобилизованных из них 492, но 32 человека погибли еще в России. Большинство из погибших — пехотинцы (17%), а добровольцев среди подтвержденных имен 12%.
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Российские власти сносят разрушенный после мартовского авиаудара драмтеатр в Мариуполе. Украинские власти считают, что так пытаются скрыть следы массового убийства. В театре укрывались мирные жители, число погибших оценивали от 300 до 600 человек. Российские власти отрицали удар по театру: по их версии, «боевики» взорвали здание изнутри.
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В Мелитополе в центре города взорвался автомобиль — в нем находились сотрудники российских спецслужб. Два человека пострадали, они в больнице, сообщил пророссийский глава Запорожской области Василий Рогов.
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Генпрокуратура Украины сообщила, что два человека погибли после обстрела Херсона. Удар пришелся по жилым домам и объектам критической инфраструктуры.
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Украинская Генпрокуратура также сообщила, что гражданку России обвинили в нарушении законов и обычаев войны — в перехваченных разговорах она призывала мужа насиловать украинских женщин. Ее объявили в международный розыск по обвинению в нарушении законов и обычаев войны.
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Евгений Пригожин отрицает сделки на поставку оружия из Северной Кореи. Об этом сообщили вчера США. По словам представителя Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, оружие привезли из КНДР в ноябре, рассчиталась за него ЧВК «Вагнер». В Северной Корее также отрицают поставки.
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«Коммерсант» рассказал, что Минобрнауки утвердил введение в вузах курса по основам военной подготовки. В него войдут особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки.
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Разведка Британии пишет о плане Сергея Шойгу об увеличении численности российских войск на 30% до 1,5 млн человек и создании двух дивизий на Западном фронте. Шойгу считает, что возможна угроза со стороны Финляндии и Швеции. По мнению британской спецслужбы, это показывает долгосрочные российские планы по адаптации вооруженных сил. Но где будут брать военнослужащих — до сих пор не известно.
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Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что оценка Джона Кирби о численности наемников ЧВК «Вагнер» в 50 тыс. человек в Украине показывает, что «повар Путина» наращивает свое значение и влияние в России. Среди бойцов ЧВК около 40 тыс.человек — заключенные из колоний. Сейчас их используют в основном на штурме Бахмута. Однако разведка США предполагает, что убиты как минимум 1000 человек.
Владимир Путин не относится к Владимиру Зеленскому как к равноправному партнеру. По мнению аналитиков, он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной. Об этом говорит то, что он не отреагировал на выступление Зеленского в Конгрессе США.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. С российской стороны был в том числе глава Росатома Алексей Лихачев. По оценкам ISW, Россия использует переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, чтобы заставить МАГАТЭ признать российский контроль над станцией и де-факто признать аннексию Россией Запорожской области.
*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».