Фигурантам «маяковского дела»‎ продлили срок в СИЗО

Тверской суд Москвы продлил содержание под стражей фигурантам «маяковского дела» Артёму Камардину, Николаю Дайнеко и Егору Штовбе. Они останутся в СИЗО до 25 февраля.
SOTA сообщила, что обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи. Они находятся в «Бутырке». Адвокат Дайнеко предложил отпустить фигурантов под подписку о невыезде, но прокурор сказал, что тогда защитник «сам отъедет в СИЗО».
«Мемориал»* признал поэтов политзаключенными. Следствие считает, что они «возбуждали ненависть или вражду» к социальной группе «ополченцы ЛДНР» (п.«а» ч.2 ст.282 УК РФ). Преследование началось после «антимобилизационных» чтений стихов у памятника Маяковскому, которые прошли 25 сентября.
Артем Камардин заявлял об изнасиловании и пытках во время обыска. Силовики признали, что сотрудники могли «превысить полномочия».Фото: SOTA.
*«Мемориал» российские власти считают «иностранным агентом», организацию ликвидировали по решению суда.