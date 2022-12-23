Фигурантам «маяковского дела»‎ продлили срок в СИЗО

Тверской суд Москвы продлил содержание под стражей фигурантам «маяковского дела»‎ Артёму Камардину, Николаю Дайнеко и Егору Штовбе. Они останутся в СИЗО до 25 февраля.

SOTA сообщила, что обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи. Они находятся в «Бутырке»‎. Адвокат Дайнеко предложил отпустить фигурантов под подписку о невыезде, но прокурор сказал, что тогда защитник «сам отъедет в СИЗО».

«Мемориал»‎* признал поэтов политзаключенными. Следствие считает, что они «возбуждали ненависть или вражду»‎ к социальной группе «ополченцы ЛДНР»‎ (п.«а»‎ ч.2 ст.282 УК РФ). Преследование началось после «антимобилизационных»‎ чтений стихов у памятника Маяковскому, которые прошли 25 сентября.

Артем Камардин заявлял об изнасиловании и пытках во время обыска. Силовики признали, что сотрудники могли «превысить полномочия»‎.

Фото:

*«Мемориал»‎ российские власти считают «иностранным агентом»‎, организацию ликвидировали по решению суда.