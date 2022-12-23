ВВС и «Медиазона»‎* установили имена 10505 погибших в Украине россиян

ВВС и «Медиазона»‎* продолжают оценивать потери российской армии на фронте. На 23 декабря известно о 10 505 погибших. Это число, снова напоминают исследователи, может составлять от 40% до 60% реальных потерь : они учитывают только официальные сообщения о смерти.

По регионам больше всего сообщений о смерти в Краснодарском крае, Дагестане и Бурятии.

Среди мобилизованных известно о 492 смерти — за последние две недели в число увеличилось на 62 погибших. На фронте погибли 456 человек, еще 36 — на территории России.

Элитные подразделения российской армии и Росгвардии понесли очень серьезные потери. Из Новосибирска погибли по меньшей мере 74 солдата и офицера 24-й гвардейской бригады спецназа ГРУ. За 10 лет войны в Чечне бригада потеряла убитыми 10 человек.

Наибольшее число потерь среди пехотинцев — 17%. Подтвержденные сообщения о погибших добровольцах составляют около 12%.

Среди наемников ЧВК известно о 301 погибшем. Больше 160 человек из них — это осужденные.

В анализируемые данные не входят бойцы ЛНР и ДНР. На 2 декабря пророссийские власти Донецкой области признали гибель 4133 военнослужащих. В Луганской области известно, что погибших больше 1000 человек. В соцсетях журналисты нашли сообщения о розыске 4200 мужчин, которые попали в ряды «народных милиций»‎ украинских регионов.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.