Устроивший стрельбу в центре Парижа год назад нападал с саблей на лагерь мигрантов

В Париже после стрельбы в курдском культурном центре и кафе полиция задержала 69-летнего мужчину. Мотивы его нападения пока неизвестны, но прокуратура изучает возможный расистский мотив: ранее он нападал на лагерь мигрантов.

Трагедия произошла в 10-ом округе Парижа на Rue d'Enghien. Нападавший сделал несколько выстрелов. По мнению работавшего на улице художника, мишенью были именно курды. Три человека погибли, трое получили ранения, сообщило Reuters.

По информации прокуратуры, подозреваемый — гражданин Франции — уже попадал в поле зрения полиции. Год назад его задерживали за нападение с саблей на лагерь мигрантов в Париже.

По факту убийства, непредумышленного убийства и насилия при отягчающих обстоятельствах возбуждено уголовное дело.

Фото: Reuters.