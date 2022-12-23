Антивоенный активист из Твери сообщил о пытках током после задержания

Антивоенный активист из Твери Иван Кудряшов на встрече с адвокатом рассказал о пытках током после задержания. Его обвиняют в попытке поджога военкомата, дело квалифицировали как «подготовку к теракту»‎ (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщила «Зона солидарности»‎.

Кудряшов рассказал, что пытки использовали, сначала для получения доступа к его телефону, а потом — подписать признание. По словам Ивана, его пытали оперативники, но следователь Ерофеев С.В. был в курсе происходящего.

Коктейль Молотова ему подбросили оперативники УФСБ, добавил активист. Он сказал, что не имеет отношения к найденным зажигательным смесям, а в протоколе написано «Это не моё».

На допросах Иван открыто выражал свою антивоенную позицию.

«В антивоенных протестах я участвую, так как не согласен с тем, что украинский вопрос можно решить только военным путем, я категорически против войны, которую развязала РФ, считаю, что данную мобилизацию нужно саботировать», — приводит слова из протокола «Зона солидарности»‎.