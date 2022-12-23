«Агентство»‎*: вывезенных украинцев удерживают в 70 колониях и СИЗО от Красноярска до Крыма

«Агентство»‎* рассказало, что украинцев, которых вывезли из страны российские войска, удерживают в СИЗО и других учреждениях от Красноярска до Крыма. «Центр гражданских свобод» выяснил, что таких мест в России уже 70.

По данным на октябрь, украинцев удерживали в 24 учреждениях ФСИН и двух учреждениях Минобороны и МВД. Сейчас это число увеличилось втрое. Данные получены из открытых российских источников, сведений юристов и правозащитников, показаний прошедших плен граждан Украины, сотрудников Международного комитета Красного Креста и других организаций.

По словам эксперта организации Михаила Саввы, им предлагают получить российский паспорт и отправиться на фронт. Такие предложения получили как минимум в двух колониях Красноярского кра.

«Тем, у кого сроки заключения заканчиваются в ближайшее время, говорят: мы вас не выпустим, если не поменяете гражданство, потому что в России нет правовых оснований освобождать тех, кому назначал сроки украинский суд», — говорит правозащитник.

Из удерживаемых в России украинцев многие арестованы, но обвинений им не предъявили. Основанием для содержания под стражей указывают «сопротивление специальной военной операции». Адвокатов к ним не пускают, защитники могут прийти только к тем, против кого возбуждены уголовные дела.

Украинских граждан держат отдельно от россиян. Савва также рассказал, что задержанных постоянно перемещают: это делают, чтобы подавить их волю к сопротивлению и скрыть местонахождение.

«Их редко держат в одном и том же СИЗО или колонии долго, их перестали содержать большими группами, стали дробить на небольшие группы и отправлять в разные места», — рассказал правозащитник.

В Крыму, по словам правозащитника, для украинцев построили специальное СИЗО-2 в Симферополе. Общее число удерживаемых в России граждан Украины правозащитники оценивали в 2000 человек, еще до того, как вывезли заключенных из колонии в Херсоне. Их Херсона после вывода российских войск, в Россию попали минимум 1000 человек.

*«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.