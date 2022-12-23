В Мариуполе сносят драмтеатр

Украинский мэр Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские власти сносят драмтеатр. После авиаудара в нем погибло до 600 человек, показало расследование Associated Press.

Драмтеатр разрушили в марте. В нем укрывались от обстрелов мирные жители: перед зданием была надпись «дети»‎. Минобороны России утверждало, что по театру удары не наносились, а здание взорвали изнутри «боевики-националисты»‎.

Associated Press рассказывали, что в театре под обстрелами могли погибнуть до 600 человек. По оценкам Андрющенко, погибших было около 300 человек. В ОБСЕ и правозащитной организации Amnesty International назвали российскую бомбардировку здания военным преступлением, пишет DW*.

Андрющенко говорит, что российские власти сносит заднюю и центральную части здания, а фронтальную намерены оставить как основу для «реконструкции»‎. По его мнению, это делают, чтобы «навсегда скрыть физические доказательства крупнейшего одновременного умышленного убийства украинцев русскими с начала этой фазы войны»‎.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».