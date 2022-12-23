Дарью Полюдову приговорили к 9 годам колонии за создание «экстремистского сообщества»‎

Создательницу «Левого сопротивления»‎ Дарью Полюдову приговорили к 9 годам колонии. Суд признал ее организатором экстремистского сообщества (ч.1 ст.282.1 УК).

Вместе с ней по делу проходил Кирилл Котов — его приговорили к 3 годам условно за участие в сообществе. Ровно столько просило обвинение для Полюдовой, Котова прокурор предлагал отправить в колонию. Помимо него по делу проходят активисты Сергей Кирсанов, Алена Крылова, Игорь Кузнецов и Андрей Романов.

Как сообщает «ОВД-Инфо»‎*, по версии ФСБ, «Левое сопротивление»‎ было создано для «подготовки и совершения преступлений, а именно публичного оправдания терроризма и публичных призывов к экстремистской деятельности».

«Левое сопротивление» организовали в 2017 году. В организации говорили, что вместо «оппортунистического»‎ КПРФ будут отстаивать «настоящие коммунистические идеи»‎.

В мае 2021 года Полюдову признали виновной в оправдании терроризма и призывах к нему. В деле было два эпизода: из-за репостов во «Вконтакте»‎ с призывами «казнить Путлера за госизмену»‎, и пикета в поддержку крымских татар в годовщину «присоединения»‎ Крыма.

В 2014–2015 годах Полюдову обвиняли в призывах к экстремизму и сепаратизму. Тогда ее приговорили к двум годам колонии-поселения.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считают «иностранным агентом»‎.



