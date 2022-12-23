«Можем объяснить»‎: Алина Кабаева получает в 15 раз больше Владимира Путина

«Можем объяснить»‎ ознакомились с декларацией главы совета директоров «Национальной медиа группы»‎ Алины Кабаевой, поданной в ФНС. Она получает в 15 раз больше Владимира Путина — документы поданы на 155,4 млн рублей. Прибыль «Национальной медиа группы»‎ в 2021 году выросла с 9 до 237 млн рублей.

Помимо месячной зарплаты в 12,95 млн рублей у нее есть небольшие вклады в ВТБ и СМП на общую сумму около 335 тыс. рублей.

Кабаева, судя по выписке, состоит на учете в ИФНС Центрального района. Там, в доме на Пречистенке, ее мать Любовь Кабаева живет в 260-метровой квартире за 600 млн рублей.

В «Национальной медиа группе»‎ Кабаева получает больше, чем в Госдуме и из года в год зарплата меняется. В 2018 году ее доход здесь составил 785 млн рублей, в 2019 — 55,4 млн рублей. В 2020 году — 300 млн рублей. В Госдуме, например, она получала около 10 млн рублей в 2013 году.

Несколько стран ввели санкции против Алины Кабаевой. Немецкие журналисты сообщали, что она — мать двоих детей от Владимира Путина. Первые роды проходили в Швейцарии.