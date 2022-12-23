В Саратовской области подожгли военкомат

Baza сообщила, что в Саратовской области совершили поджог военкомата в селе Ивантеевка.

На месте происшествия силовики нашли бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла. От огня пострадал один кабинет, пожар быстро потушили. Полиция ищет поджигателей.

После 24 февраля по всей России произошло несколько десятков таких инцидентов. Особенно участились поджоги после 21 сентября, когда объявили мобилизацию.

Тем, кого полиции удалось найти, предъявляют обвинение в терроризме и экстремизме, порче имущества и «покушении на совершение диверсии». Несколько человек внесли в реестр «террористов и экстремистов»‎, писала «Зона солидарности»‎. Ожидается, что дел о «диверсиях» станет больше: Госдума два дня назад приняла закон о пожизненном заключении для диверсантов и при пособничестве в диверсии.