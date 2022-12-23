В Новосибирске прекратили дело против экс-депутата, переехавшего шестилетнего мальчика

В Новосибирске мировой суд Татарского района прекратил уголовное дело против бывшего депутата Сергея Мамонтова, рассказывает «Коммерсант»‎. Дело рассматривали по статье об оставлении человека в опасности (ст. 125 УК РФ).

От уголовной ответственности его освободили в связи с примирением сторон. Мамонтов выплатил матери ребенка компенсацию 1 млн рублей. Женщина написала, что не имеет претензий к экс-депутату.

Происшествие было 30 октября в городе Татарск. Сергей Мамонтов был за рулем Toyota RAV4. Ребенок шел во дворе дома через дорогу, когда на него наехала машина. Мальчик упал под авто. Водитель остановился, но не принял мер к оказанию ему первой помощи и уехал с места ДТП. Мальчика доставили в центральную районную больницу.

За оставление места ДТП депутат провел 11 суток под арестом. За нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, его лишили водительских прав на полтора года. Депутатский мандат он сдал, из партии его исключили. Он состоял в «Единой России»‎.