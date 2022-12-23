В Татарстане предложили назвать руководителя республики «раисом»‎

«Татар.Информ»‎ сообщил, что на заседании Госсовета депутаты предложили переименовать «президента»‎ в «главу — раиса Республики Татарстан»‎. Из 37 парламентариев 33 попросили отозвать предложенные поправки.

Федеральные власти настаивали, что в регионе нужно поменять название должности главы — сейчас, по региональной конституции, он называется «президентом»‎. Поправки в документ внесли 21 декабря, никаких общественных обсуждений не было, добавляют местные журналисты.

Сегодня в Татарстане предложенные поправки должны были рассмотреть на заседании Госсовета.

«Предлагается внести изменение в наименование главы 2 и статью 89 Конституции РТ, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «Глава — Раис Республики Татарстан»‎. Помимо полного наименования предполагается возможность использования и сокращенного варианта — «Раис Республики Татарстан»‎», — приводит слова председателя Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина «Татар.Информ»‎.

По его словам, использовать новое наименование можно будет для нового избранного руководителя региона. Хабибулин добавил, что письмо об отзыве поправок подписали 33 из 37 членов инициативной группы парламентариев. Окончательно предложения сформируют до конца недели.