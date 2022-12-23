Пригожин назвал поставки оружия из КНДР «сплетнями и домыслами»‎

UPD:

Представитель МИД Северной Кореи назвал «ложным», «самой абсурдной и отвлекающей внимание уткой» сообщение о поставках оружия в Россию. По его мнению, комментариев и интерпретаций оно не заслуживает, а оружейная сделка с Россией никогда не заключалась.

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Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала ответ на запрос РБК: действительно ли Северная Корея поставляет оружие ЧВК «Вагнер»‎. Создатель ЧВК назвал это «сплетнями и домыслами»‎.

О поставках из КНДР говорил вчера представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. В Вашингтоне считают, что такие договоренности нарушают резолюцию Совбеза ООН, и этот вопрос обещали поднять в организации. Также источник рассказал Reuters о том, что это не единственная партия — готовится еще.

Помимо этого о возможных переговорах России и КНДР по контрактам на закупки ракет сообщалось и раньше. Агентство Bloomberg писало еще в августе о переговорах и поисках оружия Москвой по всему миру.

Пригожин отрицает получение боеприпасов от Северной Кореи.

«К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы. В свою очередь хочу подчеркнуть, я уже отвечал сегодня на этот вопрос, что мы достаточно много покупаем американского вооружения. И поэтому, вероятнее всего, мои юристы будут активно вовлечены в процесс снятия санкций США на поставку оружия ЧВК «Вагнер». Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми, в связи с тем что ЧВК «Вагнер» при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила», — ответил Пригожин.