Конгресс США одобрил изъятие российских активов для Украины

Конгресс США одобрил поправку о возможности изъятия замороженных активов российских бизнесменов для помощи Украине. Документ одобрили единогласно, отметил «Коммерсант»‎.

По словам республиканца Линдси Грэма, который и внес поправку в бюджет, новые нормы позволяют переводить доходы от арестованных активов бизнесменов из санкционного списка народу Украины.

После начала боев в Украине активы российских бизнесменов и ЦБ начали блокировать по всему миру. Канада на этой неделе одна из первых начала изымать арестованные средства попавшего под санкции Романа Абрамовича. Если суд одобрит, то их направят Украине.

По оценкам ЕС, в Европе ограничения коснулись около 600 млрд евро российских активов, в том числе — Центрального банка.