Муниципальный депутат из Санкт-Петербурга просит проверить слова Путина на «фейки» про армию‎

Депутат округа «Смольнинское» в Санкт-Петербурге Никита Юферев требует проверить слова Владимира Путина на распространение «фейков» об армии: Путин на пресс-конференции использовал слово «война». Он обратился к генпрокурору России Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.
«За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек», — объяснил свое обращение Юферев.
Это не первое его обращение против Путина. В сентябре депутата оштрафовали по статье о «дискредитации армии» за призывы обвинить президента в госизмене.
Владимир Путин вчера на пресс-конференции использовал слово «война», когда говорил о «спецоперации».
«Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться», — сказал он.
В России, по подсчетам «Верстки» и «ОВД-Инфо»*, возбуждено более 300 уголовных дел за антивоенные высказывания. Юрист Павел Чиков со ссылкой на статистику говорил, что возбуждено 180 уголовных дел о «фейках» про армию.
*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».