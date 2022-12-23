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#Новости

Муниципальный депутат из Санкт-Петербурга просит проверить слова Путина на «фейки» про армию‎

23.12.2022

Президент вчера назвал «спецоперацию»‎ «войной»‎

Депутат округа «Смольнинское» в Санкт-Петербурге Никита Юферев требует проверить слова Владимира Путина на распространение «фейков»‎ об армии: Путин на пресс-конференции использовал слово «война»‎. Он обратился к генпрокурору России Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву. 

«За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек»‎, — объяснил свое обращение Юферев. 

Это не первое его обращение против Путина. В сентябре депутата оштрафовали по статье о «дискредитации армии»‎ за призывы обвинить президента в госизмене. 

Владимир Путин вчера на пресс-конференции использовал слово «война»‎, когда говорил о «спецоперации»‎. 

«Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться»‎, — сказал он.

В России, по подсчетам «Верстки»‎ и «ОВД-Инфо»‎*, возбуждено более 300 уголовных дел за антивоенные высказывания. Юрист Павел Чиков со ссылкой на статистику говорил, что возбуждено 180 уголовных дел о «фейках» про армию.‎ 



*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.


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