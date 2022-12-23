Визит Путина в Свердловскую область отменили

E1.RU сообщил, что в регионе внезапно отменили визит Владимира Путина. К его приезду готовились проверять украинцев, владельцев оружия, а водителям автобусов запретили выпускать людей на остановках.

О том, что поездка не состоится, журналистам рассказали сразу три разных источника. По их данным, седаны Aurus, которые сегодня утром помчались в аэропорт встречать Путина, уехали из области.

Как отметили в издании, зря коммунальщики чистили город: к путинскому визиту дороги очистили до асфальта, отменили открытие Елки. На «Уралвагонзаводе»‎ Путин должен был провести заседание и осмотреть цеха.