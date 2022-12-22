302-й день боев: главное

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена подтвердилась информация о поставках комплексов ПВО Patriot. Зеленский поблагодарил США за уже предоставленную помощь и сказал, что каждый американский доллар — это не благотворительность, а борьба против тирании и за свободный мир. США также подчеркнули готовность Украины к мирным переговорам.

В России визит Зеленского назвали эскалацией. По мнению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ни в словах Байдена, ни в выступлении Зеленского не прозвучало «хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как, скажем так, потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России»‎, передает РИА «Новости». Посол России в США Анатолий Антонов расценил визит как эскалацию конфликта, а поставку ПВО, для управления которой привлекут или американцев, или военных НАТО, он назвал практически вмешательством НАТО в конфликт.

Президент России Владимир Путин хоть и отменил в этом году большую пресс-конференцию и послание Федеральному собранию, выступил перед журналистами кремлевского пула. Он произнес слово «война»‎.

«Наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться… Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно», — цитирует Путина ВВС.

Он повторил свои слова о том, что Европа управляется США, а в Украине Россия защищает людей. В армии достаточно оружия для завершения «спецоперации»‎, а вот у Киева запасы западного вооружения заканчиваются, уверен Путин. Однако он признал, что ситуация неопределенная. Это и стало причиной отмены послания Федеральному собранию.

С мнением корреспондентов о том, что «спецоперация»‎ затягивается, президент не согласился и ответил: «Курочка по зернышку клюет»‎.

Минобороны России сообщило, что Сергей Шойгу был в «зоне спецоперации»‎. Это второй за неделю официальный визит министра на СВО, только в первый раз дата-исследователи определили, что он был в Крыму. Сегодня, на опубликованном Минобороны видео, Шойгу осмотрел землянки и командные пункты, поговорил с солдатами.

Минобороны также рассказало, что цели спецоперации — в Донецкой области. Так их определил сегодня начальник Генштаба Валерий Герасимов, на ДНР и будут сосредоточены российские усилия. Обстановка на линии фронта, по его словам, стабилизирована. Линия боевого соприкосновения растянулась на 815 км.

The New York Times опубликовала новое расследование об убийствах мирных жителей в Буче. Журналисты установили личности 22 военнослужащих из 234 гвардейского десантно-штурмового Черноморского полка. С телефонов убитых гражданских они звонили в Россию. Командует 234 полком гвардии подполковник Артем Городилов. Журналисты рассказали, что они установили и кто из военных в кого из гражданских стрелял. Это расследование будет приобщено к материалам международных судов.

Reuters сообщил, что ЧВК «Вагнер»‎ получила партию оружия из Северной Кореи. В планах — еще больше поставок. Подробнее о них расскажут завтра. Всего, по оценкам Вашингтона, Пригожин тратит на наемников и «спецоперацию»‎ по 100 млн долларов в месяц, а Минобороны в некоторых случаях подчиняется его командованию. И влияние ЧВК на конфликт все больше растет. Вопрос поставки вооружений США считают нарушением конвенции Совбеза ООН, поэтому поднимут этот вопрос на встрече в организации.

Журналисты Associated Press рассказали, что в Мариуполе появилось не менее 10,3 тыс. новых могил после оккупации и российского захвата города. Число они посчитали по спутниковым снимкам, видео с беспилотников и с земли, интервью с мариупольцами, около половины из которых находится в городе. В некоторых могилах может быть по несколько человек, утверждают те, кто занимался захоронением. Поэтому оценка украинских властей в 25 тыс. погибших мирных жителей может быть увеличена вдвое или втрое. При этом часть тел похоронить не удалось.

В Херсонской области погиб пророссийский глава поселка Любимовка Андрей Штепа. ТАСС сообщил, что его автомобиль подорвали в городе Каховка. Власти назвали это украинской диверсией.

Разведка Британии пишет, что вооруженные силы Беларуси могут заниматься обучением российских мобилизованных. Использование белорусских инструкторов является попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых в Украине или погибли. Россия традиционно считала, что белорусские силы уступают российским, и их использование в качестве инструкторов свидетельствует о перенапряжении российской военной системы.

Институт изучения войны (ISW) анализирует предложенные Шойгу реформы — в частности, повышение призывного возраста. По мнению экспертов, их вряд ли удастся завершить до конца украинского конфликта, поэтому они не смогут повлиять на ход боев.

Аналитики также обратили внимание на ядерную риторику Путина. По их мнению, Россия не собирается использовать ядерное оружие. Постоянные напоминания о нем нужны для успокоения внутренней националистически настроенной аудитории и запугивания Запада.