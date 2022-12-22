Reuters: ЧВК «Вагнер»‎ получила партию оружия от Северной Кореи

Журналисты Reuters со ссылкой на анонимного чиновника сообщили, что ЧВК «Вагнер»‎ получила партию оружия из Северной Кореи. В планах — еще больше поставок.

Данные о вооружении в США получили на основе сообщений разведки. По мнению источника, это показывает растущую роль ЧВК в украинском конфликте. Он добавил, что президент России Владимир Путин все чаще обращается к‎ Евгению Пригожину по поводу боев. По оценкам США, Пригожин тратит на наемников и «спецоперацию»‎ по 100 млн долларов в месяц, а Минобороны в некоторых случаях подчиняется его командованию. Единственная проблема Пригожина — вербовка наемников. Поэтому он отправился в колонии.

«Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «Вагнер», которая оплатила оборудование. В прошлом месяце Северная Корея поставила боеприпасы в Россию для использования «Вагнером», — сказал чиновник.

Полностью данные разведки опубликуют позже, добавил источник. В Вашингтоне, тем не менее, считают, что корейское оружие не изменит ситуацию на фронте, «но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить «Вагнеру» больше военной техники». В США также назвали эту сделку прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и они планируют поднять этот вопрос в организации.

В среду США ввела новые ограничения на экспорт технологий в ЧВК «Вагнер»‎, чтобы перекрыть поставки. В ближайшие недели также будут новые санкции в отношении группы.

Пригожин в своем комментарии сказал, что американским оружием вагнеровцы «привыкли‎ пользоваться». Но у них есть каналы поставок через Польшу и страны Балтии. Часть оружия, добавил он, в ЧВК могут заменить израильскими аналогами.