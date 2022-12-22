Сахаровский центр* могут оштрафовать на 5 млн рублей

Юрист Павел Чиков сообщил, что завтра Таганский суд Москвы рассмотрит сразу 10 административных дел против Сахаровского центра*. Сумма штрафов может составить до 5 млн рублей: поводом к преследованию стало отсутствие маркировки «иноагента».

Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова была создана в 1990 году Еленой Боннэр. Это высший орган управления Сахаровского центра* и Архива Сахарова. Центру принадлежит здание на улице Земляной вал в Москве, добавил Чиков.

Всего с начала года в Москве по суду ликвидировали пять правозащитных организаций. На этой неделе иск о ликвидации по формальным поводам подали против Московской Хельсинкской группы. Минюст посчитал, что организация работала не только в регионе, что противоречит статусу региональной, устав МХГ не соответствует законодательству.

*Сахаровский центр Минюст России считает «иностранным агентом»‎.