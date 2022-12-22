NYT установила личности российских десантников, которые могут быть причастны к убийствам мирных жителей в Буче

The New York Times опубликовала новое расследование об убийствах мирных жителей в Буче. Журналисты установили личности военнослужащих из 234 гвардейского десантно-штурмового Черноморского полка. С телефонов убитых мирных жителей домой звонили 22 человека. Командует 234 полком гвардии подполковник Артем Городилов.

Журналисты использовали перехваченные переговоры, кадры с камер наблюдения, дронов и записи, снятые очевидцами. Они также поговорили с жителями города уже после вывода российских войск.

В переговорах несколько раз использовались позывные Флакон, Астра и Уран. Ранее их упоминали в документе «Радиоданные радиосети 8584». Они принадлежали командиру полка и командиру двух батальонно-тактических групп. О том, что в Буче были именно десантники этого подразделения, говорят и номера бронемашин, которые появляются на записях, нашивки полка, найденные в городе.

На перехваченных разговорах слышны подтверждения того, что командование приказало убивать гражданских. На другой записи слышен, по всей видимости, допрос.

Журналисты также опубликовали видео, снятые украинцами. Виктор Шатило снимал россиян с чердака своего дома. А Виталий Лозовский предоставил кадры расстрела четырех человек. Командование не могло не знать об убийствах — на одном из видео к мужчине российские солдаты обращаются «товарищ полковник»‎. Возможно, это Артем Городилов.

Журналисты также утверждают, что знают, кто именно убивал гражданских. Они рассказали о судьбе 36 убитых мирных жителей города. Результаты расследования приобщат к материалам международных судов.

Буча была под оккупацией российских войск до 1 апреля. После вывода подразделений в городе нашли места массовых захоронений, большинство убитых были со следами пыток. Всего, по данным украинской стороны, в городе убили 422 человека.