Жалобу Кара-Мурзы* о возбуждении дела о «госизмене»‎ отклонили

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Владимира Кара-Мурзы* на возбуждение уголовного дела по статье «госизмена» (ст.275 УК РФ). Следствие считает, что он работал в интересах другого государства, но доказательств преступления, по мнению защиты, нет, передает SOTA.
Владимира Кара-Мурзу* в апреле 2022 года задержали по уголовному делу о «фейках» про армию. Поводом стало его выступление в палате представителей штата Аризона, где он критиковал «спецоперацию».
Суд отправил его в СИЗО и срок ареста постоянно продлевают. Последний раз суд установил, что он должен пробыть в СИЗО до 12 февраля 2023 года.
6 октября, Кара-Мурзе* предъявили обвинение в «госизмене». По версии следствия, он сотрудничал с «одной из стран НАТО». Какой ущерб нанесен безопасности РФ, следствие не объяснило, считает защита. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет колонии.
Вчера суд отклонил апелляцию Кара-Мурзы* на статус «иноагента». Минюст включил его в реестр якобы из-за украинского финансирования.
*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом».