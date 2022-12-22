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Жалобу Кара-Мурзы* о возбуждении дела о «госизмене»‎ отклонили

22.12.2022

Обвинение по этой статье политику предъявили 6 октября

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Владимира Кара-Мурзы* на возбуждение уголовного дела по статье «госизмена»‎ (ст.275 УК РФ). Следствие считает, что он работал в интересах другого государства, но доказательств преступления, по мнению защиты, нет, передает SOTA.

Владимира Кара-Мурзу* в апреле 2022 года задержали по уголовному делу о «фейках»‎ про армию. Поводом стало его выступление в палате представителей штата Аризона, где он критиковал «спецоперацию»‎.

Суд отправил его в СИЗО и срок ареста постоянно продлевают. Последний раз суд установил, что он должен пробыть в СИЗО до 12 февраля 2023 года.

6 октября, Кара-Мурзе* предъявили обвинение в «госизмене»‎. По версии следствия, он сотрудничал с «одной из стран НАТО»‎. Какой ущерб нанесен безопасности РФ, следствие не объяснило, считает защита. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет колонии. 

Вчера суд отклонил апелляцию Кара-Мурзы* на статус «иноагента»‎. Минюст включил его в реестр якобы из-за украинского финансирования. 


Фото: Александра Астахова. 

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом»‎.



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