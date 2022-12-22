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#Новости

Решение об отзыве лицензии у «Новой газеты»‎ утвердил Верховный суд

22.12.2022

Иск к изданию подавал Роскомнадзор

«Новая газета»‎ сообщила, что Верховный суд утвердил решение об отзыве лицензии издания. Документы отозвали 15 сентября. 

Претензии у Роскомнадзора начались с началом «спецоперации»‎: журналисты «Новой»‎ якобы нарушили и иноагентское законодательство и не указали статус «иноагентов»‎ двух организациям. При этом одну из них на момент публикации исключили из реестра «иноагентов»‎. 

Выпуск газеты и материалов на сайте прекратили 28 марта после двух предупреждений Роскомнадзора. Журналисты создали проект «Новая газета. Европа» и «Новая рассказ-газета». И тот, и другой Роскомнадзор заблокировал на территории России. 


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