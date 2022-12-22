Решение об отзыве лицензии у «Новой газеты»‎ утвердил Верховный суд

«Новая газета»‎ сообщила, что Верховный суд утвердил решение об отзыве лицензии издания. Документы отозвали 15 сентября.

Претензии у Роскомнадзора начались с началом «спецоперации»‎: журналисты «Новой»‎ якобы нарушили и иноагентское законодательство и не указали статус «иноагентов»‎ двух организациям. При этом одну из них на момент публикации исключили из реестра «иноагентов»‎.

Выпуск газеты и материалов на сайте прекратили 28 марта после двух предупреждений Роскомнадзора. Журналисты создали проект «Новая газета. Европа» и «Новая рассказ-газета». И тот, и другой Роскомнадзор заблокировал на территории России.