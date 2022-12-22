Андрея Пивоварова этапировали из СИЗО-1 Краснодара

Андрея Пивоварова, экс-руководителя «Открытой России»*, этапировали из СИЗО-1 Краснодара. По закону, он должен отбывать наказание в колонии общего режима в Санкт-Петербурге, сообщила «Команда Пивоварова».
«Этап в Новый год — отдельный вид пытки, «спасибо» большое государству за очередной подарочек под елку», — написала в Twitter глава штаба Пивоварова Татьяна Усманова
Летом его приговорили к 4 годам колонии за руководство «нежелательной» организацией (ст.284.1 УК РФ). Пивоварова 7 декабря этапировали из СИЗО города Ахтарск в Краснодар.
*«Открытую Россию» российские власти считают «нежелательной организаций», на была ликвидирована.