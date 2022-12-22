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#Новости

Андрея Пивоварова этапировали из СИЗО-1 Краснодара

22.12.2022

Куда везут оппозиционера — неизвестно

Андрея Пивоварова, экс-руководителя «Открытой России»‎*, этапировали из СИЗО-1 Краснодара. По закону, он должен отбывать наказание в колонии общего режима в Санкт-Петербурге, сообщила «Команда Пивоварова»‎.

«Этап в Новый год — отдельный вид пытки, «спасибо» большое государству за очередной подарочек под елку», — написала в Twitter глава штаба Пивоварова Татьяна Усманова 

Летом его приговорили к 4 годам колонии за руководство «нежелательной»‎ организацией (ст.284.1 УК РФ). Пивоварова 7 декабря этапировали из СИЗО города Ахтарск в Краснодар. 


*«Открытую Россию»‎ российские власти считают «нежелательной организаций»‎, на была ликвидирована.



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