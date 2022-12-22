В Свердловской области к приезду Путина готовят проверки украинцев, а пассажиров не будут выпускать из автобусов

Издание Е1.ru рассказало, как в Свердловской области готовятся к приезду Владимира Путина.

В Екатеринбурге водителям автобусов запретили выпускать пассажиров даже на остановках, если мимо проезжает кортеж Путина. Также, если колонна проезжает мимо, нужно остановиться, людей из салона не выпускать. У автошкол все практические занятия отменены в этот день.

Нижний Тагил Путин посетит 23 декабря — у него запланирована поездка на «Уралвагонзавод»‎. В городе участковые будут проверять всех, на кого зарегистрировано оружие. Особое внимание уделят бывшим снайперам и саперам, а также уроженцам Украины. Участковые оценят в том числе их психологическое состояние, с кем они живут и есть ли у них оружие.